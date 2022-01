Überläufer ist laut Verteidigungsministerium nordkoreanischer Flüchtling

Photo : YONHAP News

Die am Samstag über die innerkoreanische Grenze in der Provinz Gangwon nach Nordkorea übergelaufene Person ist nach Vermutung des Verteidigungsministeriums ein nordkoreanischer Flüchtling, der vor einem Jahr nach Südkorea übergelaufen war.Eine detaillierte Feststellung laufe derzeit.Ein Vertreter des Ministeriums sagte am Montag, es handele sich vermutlich um einen nordkoreanischen Flüchtling in seinen frühen Dreißigern, der im November 2020 über die militärische Demarkationslinie in Goseong in der Provinz Gangwon nach Südkorea übergelaufen sei.Die Person sei am Samstag von Überwachungskameras an der zivilen Kontrolllinie (CCL), der Sperrlinie für Zivilisten, aufgenommen worden. Bei der Ermittlung der Bilder seien große Ähnlichkeiten beim Aussehen mit der im November 2020 übergelaufenen Person festgestellt worden, begründete der Beamte die Vermutung.Nach weiteren Angaben wurden vier Personen in einer Aufnahme erkannt, nachdem der Flüchtling in den Norden übergelaufen war. Ein Inspektionskorps nehme derzeit Einzelheiten unter die Lupe.Auch hieß es, dass das südkoreanische Militär am Sonntag jeweils am Vor- und Nachmittag eine Mitteilung über den Vorfall an Nordkorea gesendet habe. Nordkorea habe geantwortet, dass es diese empfangen habe.Am Samstag war eine nicht identifizierte Person über die militärische Demarkationslinie in Gangwon nach Nordkorea übergelaufen.