Prognose: Globaler Halbleiterumsatz wird 2022 600 Milliarden Dollar übertreffen

Der weltweite Halbleiterumsatz wird laut einer Prognose dieses Jahr um neun Prozent wachsen und erstmals 600 Milliarden Dollar überschreiten.CNBC berichtete am Sonntag, dass das globale Kreditversicherungsunternehmen Euler Hermes die entsprechende Prognose gestellt habe.Euler Hermes sagte, dass Chiphersteller klare Gewinner in der Pandemie-Ära gewesen seien. Die Dynamik im Halbleiterbereich werde wahrscheinlich bis 2022 stark bleiben.Zugleich warnte die Firma, dass eine mögliche Normalisierung der Nachfrage aufgrund einer Rücknahme der Hardwareverkäufe nach starkem Wachstum in den letzten zwei Jahren zu einem normalen Niveau und ein allmählicher Angebotszuwachs infolge der massiven Investitionen in Anlagen Risikofaktoren für den Halbleitersektor werden könnten.Unvorhersehbare und zufällige Ereignisse, die großen Halbleiterfertigungsstandorten wie Taiwan und Südkorea schaden könnten, und der neue Kalte Krieg zwischen den USA und China könnten ebenfalls Risikofaktoren werden, die die Halbleiterindustrie belasten könnten, hieß es weiter.Der globale Halbleiterumsatz wuchs im vergangenen Jahr um 26 Prozent auf 553 Milliarden Dollar.