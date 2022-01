Pentagon dementiert Möglichkeit einer Verschiebung von im März geplanten gemeinsamen Militärübungen

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat die Möglichkeit einer Verschiebung der im März geplanten gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea für die Förderung des Dialogs mit Nordkorea zurückgewiesen.Ein Sprecher des Pentagon teilte die Position am Dienstag in einem Interview mit dem US-Radiosender Radio Free Asia mit, als er nach den für März vorgesehenen gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA gefragt wurde.Er sagte dem Bericht zufolge, es gebe keine Änderungen am Übungsplan, der auf der Sicherheitskonsultation (SCM) zwischen beiden Staaten besprochen worden sei.Die Verteidigungsminister beider Länder hatten bei der Sitzung im Dezember vereinbart, jeweils im ersten und zweiten Halbjahr dieses Jahres gemeinsame Stabsrahmenübungen abzuhalten. Sie einigten sich auch, während der gemeinsamen Übungen die Bewertung der vollständigen Einsatzfähigkeit (FOC) des zukünftigen Kommandos der kombinierten Streitkräfte durchzuführen.