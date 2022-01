Yoon entschuldigt sich für Rückgang bei Zustimmungswerten

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei Macht des Volks (PPP), Yoon Suk Yeol, hat sich für den jüngsten Rückgang bei den Zustimmungswerten entschuldigt.Yoon sagte am Montag gegenüber Reportern in der Parteizentrale, dass viele Menschen wegen seiner Unzulänglichkeiten über die Präsidentschaftswahl besorgt seien, und er entschuldige sich sehr dafür.Der Kandidat sagte, er erwäge ernsthaft eine massive Reform seines Wahlkampfkomitees und hole Meinungen vieler Menschen zu diesem Thema ein.Yoon fügte hinzu, dass er bald zu einem Ergebnis über die Reformen kommen und mit dem Wahlkampf neu beginnen werde, da bis zur Wahl nicht mehr viel Zeit bleibt.Die Äußerungen fielen, nachdem alle hochrangigen Mitglieder des Wahlkampfkomitees am Montag aufgrund anhaltender interner Kämpfe und sinkender Zustimmungswerte zurückgetreten waren.Auf die Frage, ob er den massenhaften Rücktritt akzeptieren werde, lehnte Yoon eine direkte Stellungnahme ab und sagte nur, dass eine Entscheidung nicht lange auf sich warten werde.