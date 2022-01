DP-Kandidat Lee: Wohnungspreise auf Höchststand

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat der regierenden Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung, sagt, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass die Immobilienpreise den Höchststand überschreiten, und warnt vor einem möglichen Einbruch.Lee machte diese Einschätzung am Montag in einem Interview mit KBS.Lee sagte, dass die Immobilienpreise in Vororten bereits sinken würden, da die Zentralbank Liquidität abzieht und die Zinssätze erhöht in der Erwartung, dass sich der Immobilienmarkt stabilisiert.Er fügte hinzu, dass es jetzt an der Zeit sei, Möglichkeiten zu prüfen, um einen übermäßigen Preisverfall zu verhindern.Als Gründe für das Versagen der Moon Jae-in-Regierung in der Immobilienpolitik führte Lee unterschiedliche Einschätzungen zwischen Markt und Behörden an.Er sagte, er würde den Markt respektieren und das Angebot erhöhen.