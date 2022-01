Mittwochsdemonstration für Lösung der Trostfrauenfrage hat 30. Jubiläum

Photo : YONHAP News

Die Mittwochsdemonstration für die Lösung der Frage der Sexsklaverei der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg hat diese Woche ihr dreißigjähriges Jubiläum.Der Koreanische Rat für Gerechtigkeit und Erinnerung in Fragen der militärischen Sexsklaverei durch Japan, der Veranstalter der Kundgebung, teilte mit, dass am 5. Januar zu Mittag vor dem früheren Sitz der japanischen Botschaft in Seoul die 1.525. Mittwochsdemonstration stattfinden werde, um das 30-jährige Bestehen zu begehen.Dabei werden Videos von noch lebenden Opfern der Sexsklaverei gezeigt und es sind Solidaritätsäußerungen von Menschen im In- und Ausland sowie Aufführungen geplant. Im Anschluss an die Kundgebung werden Teilnehmer bis zum Außenministerium marschieren.Der Rat teilte mit, dass sich in den letzten 30 Jahren ein Keim der Menschenrechte der Frauen und des Friedens gebildet habe und dass Rufe der Solidarität weltweit erschollen seien. Die Mittwochsdemonstration sei auch nach 30 Jahren trotzdem mit der grausamen und kalten Realität der Geschichtsleugnung konfrontiert.Die Mittwochsdemonstration fand im Vorfeld des Besuchs des damaligen japanischen Premierministers Kiichi Miyazawa am 8. Januar 1992 zum ersten Mal statt.