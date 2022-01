Präsident Moon fordert von Regierung größtmögliche Bemühungen bis Ende der Amtszeit

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat mit Verweis auf die verbleibende Amtszeit seiner Regierung von vier Monaten betont, dass sie sich jetzt am stärksten bemühen müsse.Jetzt sei ein wichtiger Zeitpunkt, wo die Corona-Krise gravierend sei und man durch die Ära eines großen Umschwungs durchkommen müsse, sagte Moon am Dienstag bei der ersten Kabinettsitzung im neuen Jahr.Er forderte die Regierung auf, bis zum Schluss mit besonderer Entschlossenheit ihre Verantwortung zu erfüllen.Der Staatschef verlangte, bei der Seucheneindämmung angesichts der Verbreitung der Omikron-Variante und bei der Entschädigung und Unterstützung von Kleinunternehmern das Beste zu tun.Mit Verweis auf die Rekordexporte im vergangenen Jahr sagte Moon, es gebe doch noch viele Berge zu besteigen. Man müsse auf die sich rapide verändernde Handelsordnung und Veränderungen im Handelsumfeld aktiv reagieren und sich auch auf Engpässe in der Logistik und Risiken bei Lieferketten gründlich vorbereiten, betonte er.