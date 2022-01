Behörden betonen Wirksamkeit von Corona-Schutzimpfungen

Photo : YONHAP News

Die Seuchenkontollbehörden haben die Wirksamkeit von Corona-Schutzimpfungen erneut unterstrichen.Park Hyang, Zuständige für Maßnahmen zur Seucheneindämmung in der Zentrale für das Katastrophenmanagement des Gesundheitsministeriums, sagte am Dienstag vor der Presse, der Effekt einer Schutzimpfung sei eindeutig.Im Falle einer Zweitimpfung sinke das Risiko eines schweren Verlaufs und des Todes um 80,3 Prozent verglichen mit dem Fall, dass man nicht geimpft sei. Durch eine Drittimpfung werde das Risiko um 93,6 Prozent gesenkt, hieß es.Park erläuterte, dass der Anstieg des Anteils der Ungeimpften an den kritisch kranken Patienten und Todesfällen auf über 50 Prozent ein wissenschaftliches Argument für Schutzimpfungen sein könne.Auch in dieser Hinsicht sei der Impfpass, der für den Schutz der Ungeimpften gedacht sei, von großer Bedeutung, fügte sie hinzu.