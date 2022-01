Militär schließt Untersuchung zum Überlaufen nach Nordkorea vor Ort ab

Photo : YONHAP News

Das Militär schließt heute seine Untersuchung vor Ort wegen des Überlaufens einer Person über die innerkoreanische Grenze in der Provinz Gangwon nach Nordkorea am Samstag ab.Die Untersuchungsergebnisse sollen am Mittwoch bekannt gemacht werden.Kim Jun-rak, Pressechef des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, sagte am Dienstag vor der Presse, das Büro für die Inspektion der Gefechtsbereitschaft untersuche derzeit. Detaillierte Ergebnisse könnten voraussichtlich morgen vorgelegt werden.Der JCS hatte am Sonntag 17 Mitarbeiter, einschließlich des Chefs des Inspektionsbüros, für eine Untersuchung vor Ort geschickt.Wie verlautete, seien unterdessen Anzeichen beobachtet worden, dass auch nordkoreanische Streitkräfte nach dem Vorfall ihre Wachposten in der demilitarisierten Zone besucht und die Drahtzäune unter die Lupe genommen haben.In Bezug auf Medienberichte, nach denen anscheinend drei Personen in der DMZ auf der nordkoreanischen Seite den Überläufer abholen gekommen seien, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums Boo Seung-chan, es gebe aufgrund der Eigenschaften von Wärmebildgeräten der Armee Grenzen, um die Identität oder Zwecke von Aktivitäten festzustellen.