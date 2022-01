Regierung überprüft vierte Corona-Impfung für Immungeschwächte

Photo : YONHAP News

Die Regierung erwägt, immungeschwächten Personen eine vierte Corona-Impfung anzubieten.Das teilte die Regierung am Dienstag mit.Zugleich hieß es, dass in Bezug auf eine vierte Impfung für weitere Bürger lediglich Beispiele im Ausland untersucht würden. Es sei noch nicht an der Zeit, über einen entsprechenden Schritt zu entscheiden.Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, sagte am Dienstag vor der Presse, dass Diskussionen mit Experten über eine zusätzliche Impfung für Immungeschwächte durchgeführt würden. Als Grund wurde genannt, dass bei solchen Personen auch nach einer zweiten oder dritten Corona-Impfung keine Immunität entstehen könnte.Bei Immungeschwächten handelt es sich um Patienten, die aufgrund von Krankheiten wie akute und chronische Leukämie, HIV-Infektion, Lymphom, mutliples Myelom und Krebs oder Organtransplantationen unter einer immunsupressiven Therapie stehen.