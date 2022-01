Japanische Zeitung: CIO sammelte Kommunikationsdaten ihres koreanischen Reporters in Seoul

Photo : YONHAP News

Eine weitere japanische Zeitung hat berichtet, dass das südkoreanische Ermittlungsbüro zur Korruption bei hohen Beamten (CIO) Kommunikationsdaten eines koreanischen Reporters der Zeitung in Seoul gesammelt habe.Die Zeitung „Mainichi Shimbun“ schrieb am Dienstag, dass dies festgestellt worden sei. Sie ist die dritte japanische Zeitung nach „Asahi Shimbun“ und „Tokyo Shimbun“, bei der bestätigt wurde, dass das CIO personenbezogene Daten über die koreanischen Reporter der Zeitungen gesammelt hatte.„Mainichi Shimbun“ meldete, dass es über seine Filiale in Seoul das Ermittlungsbüro gefragt habe, warum es personenbezogene Daten ihres Reporters eingesehen habe.Das CIO habe jedoch nicht konkret mitgeteilt, für welchen Fall eine solche Datensammlung für Ermittlungen erforderlich gewesen sei.Die japanische Zeitung betonte, dass allein mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit für Ermittlungen die Besorgnis über eine mögliche Bedrohung der Pressefreiheit nicht behoben werden könne. Sie forderte die Ermittlungsstelle auf, weitere Erklärungen abzugeben und eine Wiederholung ähnlicher Fälle zu verhindern.