Zeremonie für Training von Nationalspielern im neuen Jahr am Mittwoch

Photo : YONHAP News

Eine Zeremonie zum Beginn des Trainings der Nationalspieler im Jahr 2022 findet am Mittwoch im Nationalen Trainingszentrum in Jincheon in der Provinz Nord-Chungcheong statt.Nationalspielerinnen und -spieler werden dabei ihre Entschlossenheit zeigen, bei wichtigen internationalen Sportveranstaltungen wie den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking und den Asienspielen 2022 in Hangzhou das nationale Prestige zu steigern.Anwesend sein werden der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Hwang Hee, der Chef des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees, Lee Ki-heung, sowie 99 Athleten und Trainer in zwölf Disziplinen, die derzeit im Trainingszentrum in Jincheon sind.Die Olympischen Winterspiele in Peking finden vom 4. bis 20. Februar statt, die Asienspiele in Hangzhou vom 10. bis 25. September.