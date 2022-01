Südkorea entwickelt Bücher zum Koreanischlernen für Ausländer mit Sehbehinderung

Photo : YONHAP News

Die König-Sejong-Institutsstiftung hat ein Buch in Blindenschrift und ein Hörbuch zum Koreanischlernen für Ausländer mit Sehbehinderung entwickelt und wird diese verteilen.Das gab die öffentliche Institution, die für die König-Sejong-Institute, koreanische Sprachinstitute, zuständig ist, am Dienstag bekannt.Die Bücher wurden auf Koreanisch und Englisch entwickelt.Die Stiftung wird die Materialien Anfang dieses Jahres Institutionen verbunden mit Menschen mit Behinderung, koreanischen Sprachinstituten und Migrantenzentren in Südkorea kostenlos zur Verfügung stellen. Ab dem zweiten Halbjahr werden sie auch an König-Sejong-Instituten und koreanischen Sprachinstituten im Ausland bereitgestellt.