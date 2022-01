„Christmas Tree” von V steigt als erster koreanischer OST in Billboard Hot 100 ein

Photo : YONHAP News

„Christmas Tree” von V, ein Mitglied der K-Pop-Band BTS, ist in die Billboard Hot 100 eingestiegen.Das gelang dem Song als erster Original-Soundtrack für eine koreanische Fernsehserie.Nach Angaben auf dem Twitterkonto von Billboard debütierte „Christmas Tree”, ein Original-Soundtrack für die SBS-Serie „Our Beloved Summer“, diese Woche auf Platz 79 in den Billboard Hot 100.V wurde damit das dritte Mitglied von BTS, das es als Solosänger in die Singlecharts von Billboard geschafft hat. Dies war zuvor J-Hope mit „Chicken Noodle Soup“ und Suga mit „Daechwita“ und „Girl of My Dreams“ gelungen.