Seoul begrüßt gemeinsame Erklärung der Atommächte

Photo : YONHAP News

Die Regierung in Seoul hat eine gemeinsame Erklärung der fünf Atommächte zur Verhinderung eines Atomkriegs und eines Rüstungswettlaufs begrüßt.In einer Erklärung drückte das Außenministerium die Hoffnung aus, dass diese zu Frieden und Stabilität auf der Welt sowie zur Stärkung der Nichtverbreitungspolitik beitragen werde.Das Ministerium begrüßte insbesondere die Beteuerung der Staats- und Regierungschefs der USA, Russlands, Chinas, Großbritanniens und Frankreichs, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden könne und niemals geführt werden dürfe.Es forderte die Nuklearmächte auf, sich zu bilateralen und multilateralen Gesprächen zu verpflichten, um wesentliche Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung zu erzielen.Südkorea verwies auch auf seine aktive Teilnahme an der Stockholm-Initiative für Nukleare Abrüstung und der CEND-Initiative, die für "Creating an Environment for Nuclear Disarmament" steht.Ein Beamter des Ministeriums sagte gegenüber Reportern, die gemeinsame Erklärung sei von Bedeutung, um angesichts der jüngsten Spannungen zwischen westlichen Ländern und China sowie Russland als Impuls für Dialoge zu dienen.