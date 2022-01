Gericht setzt Impfpasssystem an außerschulischen Lerneinrichtungen vorübergehend aus

Photo : YONHAP News

Ein Gericht hat die Politik der Regierung vorübergehend ausgesetzt, das Covid-19-Impfpasssystem an privaten Lerneinrichtungen wie Paukschulen und Lerncafés obligatorisch zu machen.Das Verwaltungsgericht Seoul hat am Dienstag einen Antrag auf einstweilige Verfügung zur vorübergehenden Aussetzung der Einführung des Systems in solchen Lerneinrichtungen angenommen.Infolgedessen dürfen diese Einrichtungen betreten werden, ohne einen Impfnachweis oder einen kurzfristig durchgeführten, negativen PCR-Test vorzulegen, bis das Gericht ein Urteil über eine Klage fällt, die versucht, die Impfpass-Anforderung in ähnlichen Bildungseinrichtungen aufzuheben.Sowohl die einstweilige Verfügung als auch die Klage gegen den Minister für Gesundheit und Soziales, Kwon Deok-cheol, wurden am 17. Dezember von Bürgerinitiativen eingereicht, darunter die Private Education Association of Korea. Es wurde argumentiert, dass die Maßnahme die Rechte der Schüler sowie die Rechte der Eigentümer dieser Einrichtungen verletze.Im Rahmen einer Covid-19-Sondermaßnahme des Gesundheitsministeriums vom 3. Dezember wurden private Paukschulen, Lernräume und Lerncafés dazu verpflichtet, mittels Impfpasssystem Eintrittskontrollen durchzuführen.Für Schüler im schulpflichtigen Alter sollte die Anforderung ab März gelten.