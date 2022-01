Seoul erweitert umweltfreundliches kostenloses Mittagessen auf alle Kindergärten

Photo : KBS News

Ab diesem Jahr wird an allen Kindergärten in Seoul ein umweltfreundliches, kostenloses Mittagessen angeboten.Entsprechende Pläne im Bildungsbereich für 2022 gab das Bildungsamt der Hauptstadt am Mittwoch bekannt.Demnach wird ab diesem Jahr an allen Kindergärten, Grund-, Mittel-, Ober- und Sonderschulen in Seoul ein umweltfreundliches, kostenloses Mittagessen zur Verfügung stehen. An den Grund-, Mittel-, Ober- sowie Sonderschulen wird dies seit dem vergangenen Jahr angeboten.Die Stadtverwaltung wird zudem den Empfängerkreis der Unterstützung für die Bildungskosten erweitern und die Obergrenze des Zuschusses erhöhen. Der Zuschuss für das Schulgeld soll den Haushalten, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verdienen, gewährt werden. Die Summe wird verglichen mit letztem Jahr um 189 Prozent auf 731.000 Won (610 Dollar) im Jahr erhöht.