Seoul zahlt jedem Schulanfänger 200.000 Won Zuschuss für Schulvorbereitung

Photo : KBS News

Ab diesem Jahr werden jedem Schulanfänger in Seoul 200.000 Won (167 Dollar) gezahlt, um Vorbereitungen für ihre Einschulung zu finanzieren.Das gab das Bildungsamt der Hauptstadt am Mittwoch bekannt. Etwa 69.800 Kinder, die in die staatlichen, öffentlichen und privaten Grundschulen sowie Sonderschulen in Seoul aufgenommen werden, würden das Geld bekommen.Der Zuschuss wird nach Antragstellung der Eltern in Form von Punkten im mobilen Bezahldienst Zero Pay gewährt. Der Zuschuss darf lediglich für Waren, die für den Schulbesuch benötigt werden, wie Schultaschen und von Schulen empfohlene Bücher ausgegeben werden.Das Seouler Bildungsamt hat seit letztem Jahr den Anfängern in den Mittel- und Oberschulen einen entsprechenden Zuschuss in Höhe von 300.000 Won (250 Dollar) unabhängig vom Einkommensniveau der Eltern gezahlt.