DP-Kandidat Lee kritisiert Zurückhaltung des Finanzministeriums angesichts zusätzlicher Haushalts-Forderung

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat der regierenden Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung, übt Druck auf das Finanzministerium aus, bei der expansiven Haushaltsplanung zusammenzuarbeiten. Die Regierungspartei wird voraussichtlich mit Beratungen über einen Nachtragshaushalt mit Schwerpunkt auf Covid-19-Hilfszahlungen beginnen.In einem Interview mit Yonhap News TV am Dienstagnachmittag sagte Lee, er vermute, dass das Finanzministerium selbst politische Urteile fällen würde. Dabei bezog er sich offenbar auf die frühere Weigerung des Ministeriums, einen Nachtragshaushalt aufzustellen oder aufzustocken.Der Kandidat sagte, dass ernannte Befugnisse in der Verwaltung den Anordnungen des gewählten Präsidenten folgen sollten, doch derzeit stehe das Befehlssystem auf dem Kopf und müsse normalisiert werden.Lee erwähnte auch, dass er häufig von der Zurückhaltung des Ministeriums höre, anderen Ministerien, dem Premierminister sowie dem Präsidenten oder dem Präsidialamt nachzukommen. Lee sagte weiter, es wundere ihn, ob dies mit dem demokratischen Prinzip der Volkssouveränität vereinbar sei.Seine Kritik am Ministerium kam einen Tag, nachdem der DP-Kandidat ein zusätzliches Budget in Höhe von 30 Billionen Won gefordert hatte, um der Öffentlichkeit Konsumgutscheine zur Verfügung zu stellen, damit letztendlich kleine Unternehmen inmitten der langwierigen Pandemie unterstützt werden könnten.Der Fraktionschef der Demokratischen Partei, Yun Ho-jung, wird voraussichtlich am Mittwoch eine Reihe von Treffen mit hochrangigen Parteimitgliedern leiten, um einen möglichen zusätzlichen Haushaltsentwurf zu erörtern.