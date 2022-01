Seoul belohnt für Covid-19 zuständige Beamte mit vier Millionen Won

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul wird Beamte belohnen, die lange Zeit für Tätigkeiten in Verbindung mit der Covid-19-Pandemie im Einsatz waren.Das gaben die Stadt Seoul und ihre 25 Bezirke am Mittwoch bekannt.Beamten, die in Testzentren, für epidemiologische Untersuchungen und in Behandlungszentren für Corona-Patienten mindestens zehn Monate lang gedient hätten, werde eine Belohnung von vier Millionen Won (3.335 Dollar) pro Kopf gezahlt, hieß es.Jeder Stadtbezirk wird nach öffentlichen Beratungen 50 Beamte auswählen. Insgesamt 1.250 öffentlich Bedienstete vom siebten oder niedrigeren Rang im Pflege- und Gesundheitsbereich werden belohnt, entweder im Januar oder Juni.Für Beamte im Pflege- und Gesundheitsbereich wurde zudem ein weiteres Mal die Beförderungschance erhöht.Die Stadt will für Beamte in anderen Gruppen, die sich für ein Vorgehen gegen die Pandemie eingesetzt haben, einen getrennten Belohnungsplan ausarbeiten.Die Stadtregierung gab auch bekannt, die Löhne der befristet eingestellten Krankenpflegerinnen und -pfleger für die Krankenbehandlung zu Hause gegenüber dem Vorjahr um 43 Prozent auf ein ähnliches Niveau wie die der Krankenschwestern für epidemiologische Untersuchungen zu erhöhen.Die Maßnahmen wurden getroffen, nachdem die Bezirkschefs angesichts von Arbeitsvermeidung aufgrund der Arbeitsüberlastung bei der lang anhaltenden Pandemie und den hochgeschnellten Infektionszahlen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen verlangt hatten.