Chef des PPP-Wahlkampfkomitees bekundet inmitten internen Streits Bereitschaft zum Rücktritt

Der Hauptvorsitzende des Wahlkampfkomitees der größten Oppositionspartei Macht des Volks (PPP), Kim Chong-in, hat seine Bereitschaft zum Rücktritt bekundet.Hintergrund ist sein Konflikt mit dem Präsidentschaftskandidaten Yoo Suk Yeol.Kim sagte am Mittwoch telefonisch gegenüber Yonhap News, seine Pläne zur Umstrukturierung des Komitees zielten darauf, den Kandidaten zum Staatspräsidenten zu machen. Sollte Yoon jedoch nicht mit ihm übereinstimmen, sei es besser, sich zu trennen.Kim kritisierte auch Parteifunktionäre, die ihm vorwarfen, einen „Putsch“ zu inszenieren oder Fäden hinter dem Rücken des Kandidaten zu ziehen.Seine Äußerungen erfolgten, nachdem in Medien berichtet worden war, dass Yoon beschlossen habe, ein neues Wahlkampfkomitee ohne Kim zu gründen, und die Entscheidung später am Tag auf einer Presskonferenz bekanntgeben werde.Kim wurde vor einem Monat Chef des Wahlkampfausschusses der PPP. Er kündigte am Montag einseitig seine Pläne an, Yoons Kampagne zu reformieren, um die schwankende öffentliche Unterstützung für diesen zu fördern und seinen Einfluss auf Yoon zu stärken. Yoons enge Berater protestierten jedoch und sagten, Kim übergehe Yoon.