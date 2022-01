Noch ein Monat bis zur Olympia-Eröffnung - Nationalteam verspricht gute Leistung

Photo : YONHAP News

Einen Monat vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking haben südkoreanische Sportlerinnen und Sportler der Nationalauswahl versprochen, sich für gute Leistungen einzusetzen.Das Koreanische Sport- und Olympische Komitee gab am Mittwoch im Nationalen Trainingszentrum in Jincheon in der Provinz Nord-Chungcheong eine gemeinsame Pressekonferenz des Nationalteams. Es wurde der Wille erklärt, bei den anstehenden Olympischen Spielen das Beste zu tun.Südkorea will mindestens zwei Goldmedaillen gewinnen und den 15. oder einen höheren Platz in der Gesamtwertung belegen.Bei den am 4. Februar beginnenden Winterspielen in Peking werden etwa 5.000 Athletinnen und Athleten aus etwa 90 Staaten während der 17 Wettkampftage um 109 Goldmedaillen in sieben Sportarten konkurrieren.Anders als bei den Sommerspielen in Tokio, die aufgrund der Corona-Pandemie de facto ohne Zuschauer ausgetragen wurden, werden bei den Spielen in Peking Zuschauer zugelassen, die im Festland Chinas leben und Bedingungen für die Seucheneindämmung erfüllt haben.