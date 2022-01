Südkorea beruft Dringlichkeitssitzung des nationalen Sicherheitsrats ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat nach dem Start eines als ballistische Rakete vermuteten Projektils durch Nordkorea eine Dringlichkeitssitzung des nationalen Sicherheitsrats (NSC) einberufen, um Maßnahmen zu besprechen.Das Präsidialamt teilte mit, dass der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs, Won In-chul, dem ständigen Ausschuss des NSC in einer virtuellen Dringlichkeitssitzung am Mittwochvormittag über den Start berichtet habe.Die Teilnehmer hätten Besorgnis über den Start geäußert, der zu einem Zeitpunkt erfolgt sei, wo die Stabilisierung der Lage in- und außerhalb des Landes nötig und wichtig sei, hieß es.Sie vereinbarten, detaillierte technische Daten des Projektils in enger Kooperation zwischen den Verteidungsbehörden und Nachrichtendiensten Südkoreas und der USA zu analysieren.Außerdem wurde betont, dass für eine Entspannung in den innerkoreanischen Beziehungen die Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea wichtig sei.