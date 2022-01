JCS: Nordkorea feuert ein als ballistische Rakete vermutetes Projektil ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwochmorgen ein als ballistische Rakete vermutetes Projektil abgefeuert.Der Flugkörper wurde gegen 8.10 Uhr vom Binnenland in Richtung Ostmeer abgeschossen.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas teilte mit, es werde davon ausgegangen, dass es sich um eine ballistische Rakete handele.Die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA sind dabei, weitere technische Daten wie Projektilart und Flugweite sowie Eigenschaften genau zu analyiseren.Der JCS erläuterte, dass er in Vorbereitung auf eventuelle weitere Starts in enger Kooperation zwischen Südkorea und den USA die Entwicklungen genau überwache und die Bereitschaft aufrechterhalte.Die japanische Küstenwache gab ihrerseits bekannt, dass aus Norkorea ein Gegenstand abgefeuert worden sei, der eine ballistische Rakete sein könnte.Der Start stellt die erste Machtdemonstration Nordkoreas im neuen Jahr dar.Nordkorea hatte zuletzt am 19. Oktober letzten Jahres eine neue U-Boot-gestützte ballistische Rakete von einem U-Boot aus abgefeuert.Nordkorea hatte die Absicht betont, sich auch im neuen Jahr für die Stärkung der Verteidigungskraft einzusetzen. Bei der Bekanntmachung der Ergebnisse einer jüngsten Plenarsitzung der Arbeiterpartei war verlangt worden, die Entwicklung und Produktion von starken Kampftechnologien und –geräten zu fördern, die der modernen Kriegsführung entsprächen.Beobachter vermuten, dass Nordkorea im Rahmen seines Wintermanövers seit Anfang Dezember eine Rakete getestet habe.