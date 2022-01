Flüchtling beim Überlaufen nach Nordkorea fünfmal von Überwachungskameras aufgenommen

Photo : YONHAP News

Ein am Samstag in der Provinz Gangwon nach Nordkorea übergelaufener nordkoreanischer Flüchtling ist laut einem Untersuchungsergebnis dabei mehrmals von Überwachungsgeräten der südkoreanischen Armee erfasst worden.Das Militär habe dies jedoch nicht als sonderbar eingestuft. Es habe die Situation zunächst falsch eingeschätzt und sei davon ausgegangen, dass eine Person in den Süden überzulaufen versuche.Entsprechende Untersuchungsergebnisse gab der Vereinigte Generalstab am Mittwoch bekannt. Sein Büro für die Inspektion der Gefechtsbereitschaft hatte nach dem Vorfall von Sonntag bis Dienstag eine Untersuchung vor Ort durchgeführt.Die Untersuchung ergab, dass die Person gegen 18.36 Uhr am Samstag von drei Überwachungskameras an einem Wachposten direkt außerhalb der demilitarisierten Zone fünfmal beim Besteigen des Drahtzauns aufgenommen worden war. Wachsoldaten hatten dies jedoch nicht in Echtzeit wahrgenommen.Nach weiteren Angaben wurden nach dem Überqueren der militärischen Demarkationslinie durch den Flüchtling gegen 0.43 Uhr am Sonntag vier Personen mit einem thermischen Überwachungsgerät gesichtet, die als nordkoreanische Soldaten vermutet werden. Vier Minuten später sei aufgenommen worden, dass sich der Flüchtling an derselben Stelle bewege. Es werde jedoch vermutet, dass es zu keinem Kontakt zwischen ihnen gekommen sei, hieß es.