Medien: Südkorea, USA und Japan verschieben trilaterales Verteidigungsministertreffen

Photo : YONHAP News

Ein für Mitte Januar auf Hawaii vorgesehenes trilaterales Verteidigungsministertreffen Südkoreas, der USA und Japans ist laut japanischen Medienberichten verschoben worden.Wie Kyodo News und NHK am Donnerstag berichteten, beschlossen die drei Länder, das am 13. Januar geplante Treffen zu vertagen. Grund seien eine Corona-Infektion von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und eine schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante auf Hawaii.Die Zusammenkunft sollte das erste Verteidigungsministertreffen der drei Staaten seit dem letzten am Rande eines erweiterten Ministertreffens des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN im November 2019 sein. Geplant war, dass Austin, der südkoreanische Verteidigungsminister Suh Wook und der japanische Verteidigungsminister Nobuo Kishi zusammenkommen.NHK meldete, es sei derzeit nicht geplant, das Treffen online abzuhalten. Die Länder hätten beschlossen, abhängig vom künftigen Infektionsgeschehen einen neuen Termin festzulegen.