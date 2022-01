Nordkorea meldet Teststart einer Überschallrakete

Photo : YONHAP News

Nordkorea sagte am Donnerstag, es habe einen Tag zuvor eine sogenannte „Überschallrakete“ getestet.Nach Angaben der offiziellen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA habe die Academy of Defense Science den Teststart am Mittwoch durchgeführt.Die Agentur fügte hinzu, dass das Geschoss, nachdem es sich von der Rakete abgelöst hatte, 120 Kilometer lang seitlich manövriert und ein 700 Kilometer entferntes Ziel präzise getroffen habe.Dem Bericht zufolge bestätigte der Teststart die Flugkontrolle und die Stabilität der Rakete sowie die Leistung des neuen seitlichen Manövers, das bei dem abgetrennt gleitenden Überschall-Sprengkopf angewendet worden sei.Dies war nach dem am 28. September letzten Jahres der zweite gemeldete nordkoreanische Test einer Überschallrakete.Die KCNA teilte mit, dass der jüngste Raketenstart von hochrangigen Vertretern der Arbeiterpartei sowie von Vertretern aus Wissenschaft und Verteidigung überwacht worden sei. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sei nicht anwesend gewesen.Am Mittwoch hatten Südkoreas gemeinsame Stabschefs mitgeteilt, Nordkorea habe aus der nördlichen Provinz Jagang eine anscheinend ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert..