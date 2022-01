Internationales Französischer Senat verabschiedet Resolution für Erklärung zur Beendigung des Koreakriegs

Der französische Senat hat eine Resolution einstimmig angenommen, mit der die Erklärung eines formellen Endes des Koreakriegs unterstützt wird.



Der Senat verabschiedete am Mittwoch eine entsprechende Resolution, die der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung und Streitkräfte, Christian Cambon, Ende November vorgeschlagen hatte.



Darin wird die französische Regierung aufgefordert, diplomatische Schritte zu unternehmen, um die am Koreakrieg beteiligten Parteien wie Süd- und Nordkorea, die USA und China zur Annahme einer Kriegsende-Erklärung anzuregen.



Die französische Regierung wird darüber hinaus aufgefordert, diese Kriegsende-Erklärung zu unterstützen und sich an deren Anerkennung durch die internationale Gemeinschaft zu beteiligen. Auch wird verlangt, die Bemühungen einzelner Länder, einschließlich Südkoreas, um eine vollständige Denuklearisierung und die Schaffung eines dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel zu unterstützen.