USA verurteilen Nordkoreas Raketenstart – UN-Chef fordert von Nordkorea Dialog

Photo : KBS News

Die US-Regierung hat den Raketenstart Nordkoreas am Mittwoch verurteilt.Die Vereinigten Staaten verurteilten den Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwoch (Ortszeit). Dieser Start verstoße gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und stelle eine Bedrohung für die Nachbarländer und die internationale Gemeinschaft dar.Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, forderte angesichts des Raketenstarts Nordkoreas, wieder diplomatische Gespräche aufzunehmen.Das teilte der UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse mit.Generalsekretär Guterres vertrete die Position, dass diplomatisches Engagement und diplomatische Gespräche der einzige Weg zu einem dauerhaften Frieden und einer vollständigen und überprüfbaren Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel blieben. Nordkorea sollte Gespräche mit den betroffenen Parteien wieder aufnehmen, betonte Dujarric.