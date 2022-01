Präsident Moon dankt Beteiligten an Mittwochsdemonstration für Trostfrauenfrage

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat gestern anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Mittwochsdemonstration für die Lösung der Frage der Sexsklaverei des japanischen Militärs im Zweiten Weltkrieg seinen Dank ausgesprochen.Präsident Moon habe alle Menschen, die mutig die Welt auf die Frage der Trostfrauen der japanischen Armee aufmerksam gemacht und bis zur 1.525. Mittwochsdemonstration lange Zeit mitgemacht hätten, gewürdigt, teilte seine Sprecherin Park Kyung-mee mit.Die Mittwochsdemonstration fand anlässlich des Besuchs des damaligen japanischen Premierministers Kiichi Miyazawa in Südkorea am 8. Januar 1992 zum ersten Mal statt, und zwar vor der japanischen Botschaft in Seoul. Seitdem wurde die Kundgebung jeden Mittwoch veranstaltet.Moon hat seit seinem Amtsantritt kontinuierlich seinen Willen für die Lösung der Trostfrauenfrage gemäß dem Prinzip einer opferzentrierten Problemlösung unterstrichen.