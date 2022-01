882 kritisch kranke Corona-Patienten – 1.000er-Marke dritten Tag in Folge unterschritten

Photo : KBS News

Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten in Südkorea hat den dritten Tag in Folge die 1.000er-Schwelle unterschritten.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag sank die Zahl der kritisch kranken Covid-19-Patienten mit Stand 0 Uhr gegenüber dem Vortag um 71 auf 882.Die entsprechende Zahl hatte nach dem Erreichen der 1.000er-Schwelle am 21. Dezember stets über der Marke gelegen, ehe sie am 4. Januar erstmals seit 15 Tagen unter 1.000 fiel.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 49 auf 5.887. Die Letalitätsrate liegt bei 0,9 Prozent.Innerhalb von 24 Stunden wurden 4.126 neue Infektionsfälle bestätigt, darunter 3.931 lokal übertragene und 195 eingeschleppte Fälle. Die tägliche Fallzahl fiel verglichen mit einer Woche zuvor um fast 1.000.