Koreanische Fernsehserie erstmals seit sechs Jahren in China ausgestrahlt

Photo : YONHAP News

Erstmals seit sechs Jahren ist eine südkoreanische Fernsehserie auf offiziellen Plattformen in China ausgestrahlt worden.Das Koreanische Kulturzentrum in China teilte mit, dass „Saimdang, Memoir of Colours“ ab 4. Januar auf Hunan Entertainment, einer Tochtergesellschaft von Hunan Television, und der Onlineplattform Mango TV ausgestrahlt werde.Aus Protest gegen die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea hatte Peking ein Verbot koreanischer Kulturprodukte verhängt. Seit dem zweiten Halbjahr 2016 konnten demnach keine koreanischen Fernsehserien mehr auf offiziellen Plattformen in China wie terrestrische Sender und Internet-TVs ausgestrahlt werden.Deshalb lenkt die Ausstrahlung von „Saimdang, Memoir of Colours“ die Aufmerksamkeit darauf, ob China das Verbot aufheben würde. Einige machen jedoch darauf aufmerksam, dass die Serie bereits vor sechs Jahren die Beratungen der chinesischen Rundfunk-Kontrollbehörde durchlaufen hatte.Im Dezember war „Oh! My Gran“ als erster südkoreanischer Film seit sechs Jahre in chinesische Kinos gekommen.