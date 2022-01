Auszahlung von Corona-Zuschuss an 2,48 Millionen Kleinunternehmer beginnt

Photo : YONHAP News

Die Auszahlung eines Zuschusses für eine weitere Gruppe von Kleinunternehmern wegen erlittener Schäden aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen hat am Donnerstag begonnen.Von dieser zweiten Auszahlung profitieren etwa 2,48 Millionen Kleinunternehmer.Zu ihnen zählen 2,45 Millionen Personen, die auf zuvor gewährten Corona-Finanzhilfen der Regierung für Kleinunternehmer Anspruch hatten. Auch 28.000 Personen, die mehrere Betriebe haben und von der ersten Auszahlung ausgeschlossen waren, können den Zuschuss in Höhe von einer Million Won (834 Dollar) erhalten.Unter ihnen sind auch 40.000 Kleinunternehmer in der Hotellerie, 10.000 in der Reisebranche sowie 140.000 in der Friseurbranche, die von der Verschärfung der Corona-Maßnahmen indirekt betroffen sind.