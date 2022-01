Regierung verspricht 40 Billionen Won Finanzmittel für Kleinunternehmer, kleine und mittlere Unternehmen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat neue Finanzmittel in Höhe von 40 Billionen Won (33,4 Milliarden Dollar) für Kleinunternehmer sowie kleine und mittelständische Unternehmen in Aussicht gestellt.Das kündigte Finanzminister Hong Nam-ki bei einer Regierungssitzung am Donnerstag an, bei der Maßnahmen zur Stabilisierung der Lebensgrundlagen der Bürger vor den Feiertagen zum Mondneujahr erörtert wurden.Noch rund einen Monat vor dem Festtag wolle die Regierung drei Hilfspakete für Kleinunternehmer mit einem Gesamtvolumen von 6,5 Billionen Won (5,4 Milliarden Dollar) möglichst schnell umsetzen. Auch wolle sie die Vorauszahlung für einen Verlustausgleich zum größten Teil vor den Feiertagen tätigen, hieß es.Hong teilte weiter mit, dass neue Finanzmittel für Kleinunternehmer sowie kleine und mittelständische Unternehmen in Höhe von etwa 40 Billionen Won zur Verfügung gestellt würden. Die Regierung werde anstreben, Händlern auf traditionellen Märkten eine Finanzhilfe von bis zu zehn Millionen Won (8.350 Dollar) pro Kopf zu gewähren, damit sie sich zum Mondneujahr stark gefragte Produkte sichern könnten.Weiter hieß es, dass die Regierung Kleinunternehmern sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen die Mehrwertsteuer noch vor den Feiertagen zügig rückerstatten wolle.