KTX-Zug entgleist – sieben Menschen verletzt

Photo : YONHAP News

Ein Hochgeschwindigkeitszug in Südkorea ist entgleist, sieben Fahrgäste wurden dabei verletzt.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass ein Personenwagen eines KTX-Sancheon auf dem Weg von Seoul nach Busan am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Nähe eines Tunnels in Yeongdong in der Provinz Nord-Chungcheong entgleist sei.Dabei wurden sieben Menschen leicht verletzt, eine Person wurde ins nächste Krankenhaus gebracht.Die restlichen Passagiere stiegen gegen 14 Uhr in einen für einen Notfall bereitstehenden Zug um.Nach der Entgleisung hielt der Zug an und sprühte dabei Funken. Mehrere Wagenfenster zerbrachen, und Toilettenanlagen wurden beschädigt.Das Ministerium vermutete, dass der Zug nach dem Aufprall mit einem nicht identifizierten, fallenden Gegenstand im Tunnel beim Bremsen aus den Gleisen gesprungen war. Die genaue Unfallsursache werde der Untersuchungsausschuss für Flug- und Eisenbahnunfälle untersuchen, hieß es.