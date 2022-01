Ultrafeinstaubkonzentration in Südkorea 2021 auf Rekordtief gefallen

Photo : YONHAP News

Die durchschnittliche Ultrafeinstaubkonzentration in Südkorea ist letztes Jahr auf den tiefsten Stand seit dem Beginn der entsprechenden Beobachtungen im Jahr 2015 gefallen.Der Wert belief sich landesweit auf 18 Mikrogramm pro Kubikmeter (㎍/㎥) und war damit 30,8 Prozent niedriger verglichen mit 2015, als der bislang höchste Stand verbucht worden war.Mit der gesunkenen Ultrafeinstaubkonzentration konnten die Koreaner an mehr Tagen saubere Luft genießen. An 183 Tagen wurde im Land die Luftqualität mit einer Konzentration von höchstens 15 ㎍/㎥ als „gut“ bewertet. Die Anzahl solcher Tage stieg verglichen mit sechs Jahren zuvor um 190 Prozent.Dagegen ging die Anzahl der Tage, die aufgrund hoher Ultrafeinstaubwerte als „schlecht“ oder „sehr schlecht“ eingestuft wurden, um 63 Prozent zurück.Der Rückgang der Ultrafeinstaubkonzentration auf den Tiefststand wurde erreicht, obwohl letztes Jahr die regsten Aktivitäten in der Industrie und im Transportbereich in den letzten drei Jahren verbucht wurden.Das Umweltministerium führte das Ergebnis auf Maßnahmen wie die Stilllegung von vier Kohlekraftwerken, die Festlegung der Obergrenze der Schadstoffemissionen für Betriebe sowie eine vorzeitige Verschrottung alter Dieselautos zurück.Park Ryun-min, ein für Umweltpolitik für Luft zuständiger Beamter im Umweltministerium, sagte, das Ressort gehe davon aus, dass die Verbesserung bei der Feinstaubkonzentration keine Folge von Covid-19, sondern eher auf eine komplexe Wirkung inländischer Politik zurückzuführen sei.Nach Einschätzung des Umweltministeriums spielte es auch für die Verbesserung der Luftqualität eine Rolle, dass weniger Ultrafeinstaub aus China nach Südkorea gelangte und an weniger Tagen gelber Staub herrschte.