Vizeaußenminister trifft in Wien US-Sonderbeauftragten für Iran

Photo : YONHAP News

Vizeaußenminister Choi Jong-kun hat Unterhändler für die Verhandlungen über die Wiederherstellung des Atomabkommens mit dem Iran (JCPOA) getroffen und sich über die Entwicklung in den Verhandlungen informiert.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass Choi nach seiner Ankunft in Wien am Mittwoch (Ortszeit) zunächst mit dem US-Sonderbeauftragten für den Iran, Robert Malley, zusammengekommen sei. Er habe sich auch mit dem stellvertretenden Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Enrique Mora, getroffen.Choi habe bekräftigt, dass Südkorea für Fortschritte in den Verhandlungen über das Atomabkommen eine mögliche Rolle aktiv spielen wolle. Er habe gebeten, dass die Verhandlungsparteien Bemühungen unternehmen würden, um die Verhandlungen positiv voranzubringen, hieß es.Südkorea hat wegen der im Land eingefrorenen iranischen Vermögenswerte mit den beteiligten Ländern über die Gespräche über die Wiederherstellung des JCPOA Meinungen ausgetauscht.Aufgrund der Aufnahme der iranischen Zentralbank in die US-Sanktionsliste im Jahr 2018 sind bei südkoreanischen Banken iranische Finanzmittel in Höhe von etwa sieben Milliarden Dollar eingefroren. Es handelt sich um Zahlungen für Ölimporte aus dem Iran.