Nordkorea nimmt nicht an Olympischen Spielen in Peking teil

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird keine Athleten zu den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar entsenden.Die Entscheidung habe Nordkorea in einem Schreiben an das Nationale Olympische Komitee Chinas mitgeteilt, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Nordkorea begründete laut dem Bericht seinen Verzicht auf die Olympia-Teilnahme mit Intrigen der feindseligen Kräfte und der Corona-Pandemie. Zugleich versprach Nordkorea seine volle Unterstützung bei den Bemühungen Chinas, um prachtvolle und großartige Olympische Spiele zustande zu bringen.Das Schreiben übermittelte der nordkoreanische Botschafter in China am Mittwoch einem leitenden Beamten der Allgemeinen Sportverwaltung, die für Sport zuständige chinesische Behörde.Das Internationale Olympische Komitee hatte zuvor aufgrund des Verzichts Nordkoreas auf Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokio dessen Nationales Olympisches Komitee suspendiert.