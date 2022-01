China verschärft Corona-Regeln für Einreisende aus Südkorea

Photo : YONHAP News

Die chinesische Regierung hat angesichts der gestiegenen Covid-19-Fallzahlen in Südkorea die Beschränkungen für Einreisende aus Südkorea verschärft.Die chinesische Botschaft in Südkorea teilte am Donnerstag mit, dass sich Passagiere aus Südkorea vor dem Abflug nach China zwei PCR-Tests unterziehen müssten. Die neue Regelung gelte ab dem 17. Januar.Derzeit müssen Personen, die aus Südkorea nach China fliegen, zwei Tage vor dem Abflug einen PCR-Test machen und ein negatives Testergebnis vorlegen. Ab dem 17. Januar müssen sie sieben Tag vor dem Abflug den ersten PCR-Test machen. Zudem müssen sie laut der Botschaft nach dem ersten Test in den folgenden sieben Tagen täglich ein Formular über den Gesundheitszustand ausfüllen.