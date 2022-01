Sammlung von Gefängnisbriefen von Ex-Präsidentin Park führt Bestsellerliste an

Photo : YONHAP News

Ein Buch von Gefängnisbriefen der ehemaligen Präsidentin Park Geun-hye ist gleich nach der Veröffentlichung an die Spitze der Bestsellerliste gelangt.In der am Donnerstag von der Buchhandlungskette Kyobo Book Center veröffentlichten Bestsellerliste für die erste Januarwoche (29. Dezember bis 4. Januar) belegte das Buch „Nicht jeder verspürt Sehnsucht“ den ersten Platz.Auch in der wöchentlichen Bestsellerliste der Online-Buchhandlung Yes24 landete das Buch auf Platz eins.Die Sammlung von Gefängnisbriefen Parks erschien am 30. Dezember, kurz vor ihrer Freilassung aufgrund einer Sonderbegnadigung zum Jahreswechsel.Unter den Lesern, die dieses Buch kauften, machten Männer über 60 Jahre 25,7 Prozent aus. Zusammen mit 10,5 Prozent Anteil der Frauen in dieser Altersgruppe sind 36,2 Prozent der Leserinnen und Leser 60 Jahre oder älter.