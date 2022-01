PPP: Versöhnung und Bereitschaft, Kräfte für Wahlsieg zu bündeln

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol, der Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei Macht des Volks (PPP), und der PPP-Chef haben sich am Donnerstag versöhnt und einen monatelangen Streit über Wahlstrategien beendet.Die überraschende Versöhnung kam 16 Tage nach dem Rücktritt des PPP-Vorsitzenden Lee Jun-seok aus dem Präsidentschaftswahlkampfkomitee der Partei.Die Partei hat am Donnerstag eine Generalversammlung ihrer Abgeordneten in der Nationalversammlung abgehalten, um eine Resolution zu verabschieden, in der der Rücktritt des Vorsitzenden gefordert wird.Als Yoon und Lee zu einer Verständigung kamen, wurde das Vorhaben jedoch zurückgezogen.Der Präsidentschaftskandidat erschien gegen 20 Uhr, als Lee gerade sprach, überraschend bei der Sitzung.Yoon und Lee vereinbarten, ihre Kräfte zu bündeln, um die Wahl zu gewinnen, und umarmten sich.