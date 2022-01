Think Tank: Nordkorea sichert sich Atomwaffen-Gelder mit nichtfinanziellen Mitteln

Photo : YONHAP News

Einem britischen Think Tank zufolge habe Nordkorea sich über nichtfinanzielle Unternehmen Gelder gesichert, unter anderem für die Entwicklung von Atomwaffen, um internationale Sanktionen zu umgehen.Das in London ansässige Königliche Institut der Vereinigten Streitkräfte (RUSI) gab am Mittwoch das Ergebnis seiner Analyse von 87 Fällen von nordkoreanischer Sanktionsumgehung und Finanzierung von Proliferation bekannt, was sich auf die Finanzierung zum Zweck der Herstellung, des Erwerbs, der Sicherung und der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen bezieht.In dem Bericht heißt es, das Regime habe den Verkauf von Edelmetallen und Steinen sowie ausländische Immobilieninvestitionen mit Hilfe von Experten wie Anwälten und Buchhaltern genutzt.In einigen Fällen wurde festgestellt, dass Nordkorea Gewinne durch ein Casino erzielte, um die Rückverfolgbarkeit von Geldern zu verschleiern.Sasha Erskine, die Autorin des Berichts, sagte der Financial Times, dass sich die aktuellen internationalen Sanktionen gegen Nordkorea auf Finanzinstitute wie Banken konzentrierten und dass das Land immer besser darin sei, regulatorische blinde Flecken auszunutzen.