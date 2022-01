Olympiasiegerin An San führt Weltrangliste im Bogenschießen an

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Bogenschützin An San ist an die Spitze der Weltrangliste im Bogenschießen gelangt.Nach Angaben im Internetauftritt des Weltbogenverbandes (WA) am Donnerstag steht die dreifache Olympiasiegerin in der letzten Weltrangliste 2021 an der Spitze im Recurve-Bogenschießen Damen Einzel.An gewann letztes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio drei Goldmedaillen, darunter eine im Einzel. Bei der Weltmeisterschaft holte sie Bronze im Einzel. Gegenüber April 2020, als die Rangliste aufgrund der Covid-19-Pandemie eingefroren wurde, verbesserte sie sich um vier Ränge auf den Spitzenplatz.Ihre Kolleginnen Kang Chae-young und Jang Min-hee landeten jeweils auf Platz acht und Platz 16.An der Spitze der Weltrangliste im Recurve-Bogenschießen Herren Einzel steht Brady Ellison aus den USA. Unter den südkoreanischen Bogenschützen schnitt Kim Woo-jin mit Platz vier am besten ab.