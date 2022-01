Passagiermaschine von Asiana sitzt wegen Anti-Regierungsprotesten in Kasachstan fest

Photo : YONHAP News

Eine Passagiermaschine von Asiana Airlines sitzt aufgrund der Anti-Regierungsproteste in Kasachstan am Flughafen Almaty fest.Das teilte die koreanische Fluggesellschaft am Donnerstag mit. Die Maschine, die am Mittwoch vom Flughafen Incheon gestartet und am Flughafen Almaty eingetroffen sei, habe nicht nach Incheon zurückkehren können.Der Start nach Incheon wurde verschoben, weil Demonstranten den Flughafen Almaty besetzten und der Flughafenbetrieb daher ausgesetzt wurde.Wie verlautete, hätten 69 Fluggäste und acht Besatzungsmitglieder der Maschine etwa 13 Stunden lang am Flughafen gewartet, ehe sie unter Anleitung des südkoreanischen Generalkonsulats den Flughafen verlassen konnten.Asiana Airlines bietet jeden Mittwoch einen Hin- und Rückflug zwischen Incheon und Almaty. Die Firma will mit Rücksicht auf die dortige Situation entscheiden, ob sie nächste Woche die Strecke bedienen wird.