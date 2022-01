AFP: UN-Sicherheitsrat berät am Montag über Raketentest in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat (UNSC) wird am Montag eine Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit abhalten, um den jüngsten Raketenstart durch Nordkorea zu diskutieren, so diplomatische Quellen.Die Nachrichtenagentur AFP berichtete am Freitag, dass das Treffen von Großbritannien, den USA, Irland, Albanien und Frankreich beantragt wurde. Bei dem vorgeschlagenen Treffen geht es um den Start einer anscheinend ballistischen Rakete durch Nordkorea am Mittwoch.Nordkorea behauptete am Donnerstag, es habe eine Hyperschallrakete getestet.Der Start ballistischer Raketen durch das Land verstößt gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.Der Sicherheitsrat hat fast jedes Mal eine Sitzung abgehalten, wenn Nordkorea eine ballistische Rakete abgeschossen hat.Kurz nach dem Abfeuern ballistischer Raketen durch Nordkorea Ende September und Oktober letzten Jahres wurden Treffen einberufen, doch der UN-Sicherheitsrat konnte aufgrund des Widerstands Chinas und Russlands keine Resolutionen verabschieden, in denen die Abschüsse verurteilt wurden.