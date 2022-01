Blinken: Nordkoreas Atom- und Raketenprogramme stellen anhaltende Bedrohung dar

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Atom- und Raketenprogramme stellen laut US-Außenminister Antony Blinken eine andauernde Bedrohung dar.Entsprechendes sagte Blinken zum Auftakt eines virtuellen Außen- und Verteidigungsministertreffens (Zwei-plus-Zwei-Treffen) zwischen den USA und Japan am Donnerstag (Ortszeit).Nordkoreas gesetzwidrige Nuklear- und Raketenprogramme stellten eine anhaltende Bedrohung dar. Dies habe man diese Woche beim jüngsten Start wieder gesehen, sagte er.Die Äußerung bezog sich auf den Teststart einer Hyperschallrakete am Mittwoch. Damit ließ der Chefdiplomat die Einschätzung zu erkennen, dass kontinuierliche Raketenstarts durch Nordkorea die USA und ihre Verbündeten bedrohen.Das Zwei-plus-Zwei-Treffen zwischen den USA und Japan hatte zuletzt im März letzten Jahres in Tokio als Präsenzsitzung stattgefunden.