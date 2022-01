Covid-19: 3.717 Neuinfektionen – 839 kritisch kranke Patienten

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist unter 4.000 gefallen.Mit Stand 0 Uhr am Freitag wurden 3.717 neue Ansteckungsfälle bestätigt. Die Zahl sank gegenüber dem Vortag um etwa 400 und verglichen mit einer Woche zuvor um 1.100.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten sank um 43 auf 839. Damit liegt die Zahl den zweiten Tag in Folge im 800er-Bereich.Innerhalb von 24 Stunden wurden 45 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Letalitätsrate liegt bei 0,9 Prozent.Etwa 20.000 Infizierte kurieren sich zu Hause aus. Es gibt keinen Patienten, der seit mindestens einem Tag auf ein Krankenhausbett wartet.