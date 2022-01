Präsidentschaftskandidat Lee kondoliert zum Tod von Feuerwehrleuten in Pyeongtaek

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, hat nach dem Tod von drei Feuerwehrleuten in Pyeongtaek einen Kondolenzbesuch abgestattet.Die drei Feuerwehrleute kamen am Donnerstag bei Löscharbeiten nach einem Brand auf einer Baustelle in der Stadt in der Provinz Gyeonggi ums Leben.Lee besuchte am Freitag die Trauerhallen für die drei Verstorbenen und sprach den Hinterbliebenen tröstende Worte aus. Er betonte die Verantwortung des Staats für die Sicherheit der Feuerwehrbeamten.Kandidat Lee beabsichtigt am Freitag, die zweite Saison seiner Kampagne, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß zu Wahlkampfterminen zu gehen und um Wähler zu werben, in Seoul zu starten. Anschließend ist die Teilnahme an einer Zeremonie zur Gründung eines Wahlkampfkomitees des Seouler Parteiverbandes vorgesehen.Lee gab heute in sozialen Netzwerken sein 41. Wahlversprechen für ein kleines, aber sicheres Glück bekannt. Feinstaub belaste die Gesundheit und den Alltag der Bürger, in 80 Prozent der Landesteile übersteige die Feinstaubkonzentration immer noch den durchschnittlichen Richtwert im Jahr. Er wolle das Kooperationssystem zwischen Südkorea und China zur Verbesserung der Luftqualität, den Plan für einen blauen Himmel, selbst unter die Lupe nehmen und ein multilaterales Abkommen über die Luft im asiatisch-pazifischen Raum federführend anstreben.