Überreste eines südkoreanischen Kriegsgefallenen identifiziert

Photo : YONHAP News

Die sterblichen Überreste eines im Koreakrieg gefallenen südkoreanischen Soldaten sind erstmals im neuen Jahr identifiziert worden.Sie wurden letztes Jahr im Zuge eines Projekts zur Suche nach und der Bergung von Gebeinen von Kriegsgefallenen in der Umgebung des Hügels Baengmagoji in der demilitarisierten Zone gefunden. Der Ort ist bekannt für die Schlacht von White Horse und war ein hart umkämpftes Schlachtfeld während des Koreakriegs.Die Behörde des Verteidigungsministeriums für die Bergung und Identifizierung von Kriegsgefallenen teilte am Freitag mit, dass die Gebeine als Feldwebel Kim Il-soo identifiziert worden seien.Es ist das erste Mal, dass die Identität der in der Umgebung von Baengmagoji gefundenen Gebeine eines Kriegsgefallenen festgestellt wurde.Kim gehörte zum 30. Regiment der 9. Infanteriedivision und fiel vermutlich während eines Einsatzes für die Verteidigung von Baengmagoji vor Angriffen der chinesischen Truppen im Oktober 1952.Die Identifizierung war dank eines gemeinsam gefundenen Löffels möglich, auf dem der Nachname Kim eingraviert war. Dann führte die Behörde DNA-Tests anhand von Proben durch, die von Hinterbliebenen mit Nachnamen Kim stammen.Während der 110-tägigen Bergung seit September letzten Jahres wurden 37 Gebeine und 8.000 Gegenstände gefunden.