USA und Japan äußern Besorgnis über Nordkoreas Nuklear- und Raketenaktivitäten

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten und Japan haben große Besorgnis über die Nuklear- und Raketenaktivitäten Nordkoreas geäußert.In einer gemeinsamen Erklärung im Anschluss an ein virtuelles Außen- und Verteidigungsministertreffen bekräftigten beide Staaten ihr Engagement für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Sie forderten Nordkorea auf, Resolutionen des UN-Sicherheitsrats umzusetzen.Beide Seiten äußerten starke Besorgnis über Nordkoreas fortgeschrittene Aktivitäten zur Entwicklung von Atomwaffen und Raketen. Sie bestätigten auch die Notwendigkeit einer sofortigen Problemlösung in Bezug auf die entführten Japaner.Beim Treffen waren Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin aus den USA und ihre japanischen Kollegen Yoshimasa Hayashi und Nobuo Kishi anwesend.Nach einem neuen Raketenstart am Mittwoch hatte Nordkorea bekannt gegeben, dass es eine Hyperschallrakete getestet habe. Diesbezüglich betonte die chinesische Regierung am Donnerstag, alle betroffenen Parteien sollten mit ihren Worten und Handlungen vorsichtig sein und sich an der richtigen Richtung von Dialog und Verhandlungen halten. Zugleich forderte Peking Bemühungen um einen politischen Lösungsprozess für die Frage der koreanischen Halbinsel.